Большая Соснова. Пермский край. Житель Удмуртии за рулем «КАМАЗа» стал участником ДТП с двумя погибшими в Пермском крае. Его грузовик «в лобовую» столкнулся с легковым автомобилем KIA, сообщает портал «Большая Соснова».

Авария произошла в пятницу, 3 февраля, на дороге, идущей от федеральной трассы М7 в сторону села Частые и Воткинска. 55-летняя жительница Перми за рулем «KIA PS Soul» не справилась с управлением при обгоне и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «КАМАЗ», которым управлял 53-летний житель Удмуртии.

В результате водитель легкового автомобиля и ее пассажир – 55-летний мужчина – скончались на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства проишествия.