Синин. Китай. Трехлетняя девочка упала в зазор между поездом и платформой в китайском городе Синин. Происшествие со счастливым концом попало на запись камеры видеонаблюдения, которую опубликовало агентство CGTN.

Инцидент произошел примерно за минуту до отправления поезда. Малышка изначально держалась за руку матери, с которой вышла подышать воздухом на платформу, но отпустила ее. Что-то привлекло внимание девочки в вагоне, она ринулась к окну, не заметив опасности, и рухнула вниз.

На помощь пришли очевидцы. Полицейские предупредили бригаду поезда и он задержал отправление. Двое молодых людей спрыгнули вниз в зазор и вытащили девочку.

Passengers save girl who fell between train and platform