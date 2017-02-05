Ижевск. Удмуртия. Фестиваль огненных скульптур «Возрождение» состоится в Ижевске 24 февраля. На протяжении одного дня зрители смогут увидеть, как художники возведут свои скульптуры и как они сгорят во время огненного шоу, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фигуры, которым суждена короткая, но яркая жизнь, изготавливают из соломы, шпагата, проволоки. Их высота ограничена 3 метрами. Оценку идеи и художественного замысла судьи проводят как до горения, так и во время него.

Большинство участников фестиваля не являются профессионалами. В этом году на фестиваль заявились студенты и работающая молодежь. Впрочем, любительский уровень не уступает профессиональному. По признаниям членов жюри прошлых лет, многие работы отвечали стандартам международных конкурсов.