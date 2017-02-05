Таборы. Свердловская область. Тело семилетней девочки с ранами, характерными для укусов и следами когтей животных нашли в районе деревни Пальмино в Свердловской области. Предположительно, смертельные раны нанесли собаки, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

«С учётом предварительно полученных следствием данных об обстоятельствах гибели ребёнка, по данному факту Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - сказано в сообщении ведомства.

Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить давность и точную причину смерти. Следователи и полицейские опрашивают местных жителей, разыскивают возможных очевидцев трагедии.

Позже Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал о том, что девочку нашли подростки на детской площадке. Она проживает с дедушкой. бабушкой и мамой, которая в настоящее время находится в роддоме.

Установлены и владельцы собаки - две семьи из той же деревни. Животные использовались на охоте, беспородные. Каким образом они покинули вольер еще предстоит выяснить.