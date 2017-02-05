Глазов. Удмуртия. Мужчина погиб, попав под тепловоз в Глазове. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Инцидент произошел в пятницу, 3 февраля, около 7:30 в районе 1161 километра у станции Глазов. 47-летний мужчина работал в транспортной организации на железной дороге составителем поездов.

«По предварительной версии, он ехал на подножке. Поскользнулся и под поезд упал. Поездом его травмировало. От черепно-мозговой травмы скончался на месте», - рассказал Захаров.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить, не были ли нарушены требования в сфере охраны труда. По ее результатам следствие решит вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).