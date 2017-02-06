Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует бывший вице-премьер республики, директор филиала ФГУП «Почта России» в Удмуртии Андрей Сивцов. В понедельник, 6 февраля, ему исполнилось 49 лет.

Также поздравления принимают директор ООО «ТНТ – Новый Регион» Елена Боброва, родившаяся 6 февраля 1972 года, и заместитель главы администрации Глазова Ирина Обухова. Ей в этот день исполнилось 49 лет.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам успехов в профессиональной карьере, крепкого здоровья и счастья в семейной жизни.