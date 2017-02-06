Ижевск. Удмуртия. В народе в понедельник, 6 февраля, отмечают день Аксиньи-весноуказательницы. Как пишет Astromeridian, её еще называют Полузимницей или Полухлебницей.

Говорят, что в это время продолжается «перелом зимы». В старину говорили, что 6 февраля отмечается «Аксинья-полузимница», а в церкви молятся блаженной Ксении Миласской (Евсевии) – монахине, которая была предана христианской вере и обладала даром утешать всех страдающих. Она была дочерью знатного человека и однажды покинула отчий дом для того чтобы служить Христу. Построила женский монастырь и всю жизнь провела в трудах, добрых делах и молитвах.

На Аксинью, 6 февраля, анализировали погоду и говорили о том, какой будет вся оставшаяся часть зимы. Также интересовались, сколько стоит хлеб, закупали зерно до тех пор, пока оно не выросло в цене. Считалось, что с этого дня начинались самые тяжелые дни, поскольку даже самые большие запасы начинали подходить к концу, а до озимых (первого хлеба) было еще долго. Если в это время хлеб рос в цене, то говорили о скудном урожае в будущем.

Народные приметы на 6 февраля:

1. Солнечный день – будет хорошая весна.

2. Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.

3. Вьюга кружит на Аксинью – примета того, что будет дефицит корма для скота.

4. Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью.

5. Если хлеб 6 февраля подешевел – год будет урожайным.

6. На ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай. Утром смотрели: если зерна прибавилось – это хороший знак.

7. В старину 6 февраля было принято гадать о будущих ценах на зерно. Пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро. Если утром хлеб был тяжелее, то зерно подорожает. Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится. И, конечно, если вес уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.

8. Какая погода стоит на Аксинью, такой и будет весна.

9. Вьюга и метель – жди неурожая. И такая же погода будет большую часть весны.

10. Редкие и высокие облака 6 февраля предвещают скорое тепло.

11. Кто сядет первым ужинать в этот день, тот вскоре умрет. Поэтому 6 февраля старались не садиться за стол после захода солнца. Или же в некоторых семьях первыми есть садились старики, чтобы внуки и дети не умерли раньше.

12. Не стоило пожилым людям в этот день вязать, шить, стричь волосы и ногти, застилать постель – это, по приметам, сулило смерть.

13. Нельзя ставить квас 6 февраля – будет неурожайный год.