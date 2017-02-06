Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится открытие и малое освящение храма в честь Иверской иконы Божией Матери. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, богослужение пройдет 12 февраля.

Освящение и Божественную литургию в храме совершат правящие архиереи Удмуртской митрополии: митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, епископ Глазовский и Игринский Виктор и епископ Сарапульский и Можгинский Антоний.

Также на богослужение приглашены гости со Святой Горы Афон – места, где хранится чудотворный образ Божией Матери «Иверская», в честь которого и назван новый храм.

Начало - 9:00.

Накануне вечером в храме состоится Всенощное бдение, которое начнется в 17:00.

Напомним, ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл может приехать в Ижевск на освящение храма Иверской иконы Божьей матери.