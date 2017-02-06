Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре понедельник, 6 февраля. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами небольшой снег и слабую метель. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит -15 -20 градусов Цельсия. Информагентство «Сусанин» рекомендует прочитать наиболее интересные новости Удмуртии перед свершением трудовых подвигов.

Портал «Ижлайф» подготовил астрологический прогноз на новую неделю. Так, например, сегодня благоприятное время для сделок с недвижимостью и покупки вещей для дома. Не забывайте о старших родственниках: позовите их в гости и угостите вкусным ужином. Фаворитами дня являются: в семейных отношениях - Близнецы, Овны, Львы; в любви - Весы, Тельцы, в финансовой сфере - Стрельцы, Рыбы.

Интернет-издание также рассказывает историю 5-летнего мальчика, которого недавно в одной футболке нашли на улице. Ребенок живет с мамой, которая временами уходит в запой. Отец есть, но с ними не живет. В садике говорят, что Илья всегда накормлен, умыт, одет и с утра малыша всегда приводила мама. Проблемы появляются только во время ее периодических срывов. Женщина должна была пройти лечение в наркологии, чтобы избавиться от пагубной привычки. Однако она не пришла на повторную комиссию. Теперь, возможно, временную опеку оформят на старшую 20-летнюю сестру мальчика.

Как ребенок оказался на улице в одной футболке в мороз? В тот день, 23 января, по словам родных, он остался дома с бабушкой и хотел найти маму. Они живут на первом этаже, и мальчик легко смог открыть окно и выйти на улицу.

«Комсомольская правда» рассказывает о новых «шоколадных реках» Ижевска. После инцидента на Сабурова, порыв произошел на территории детского сада на улице 9 января.

«День.орг» попробовал пообщаться со службами такси Ижевска после задержания сотрудников Миндортранса, курировавших это направление. Вопросы руководителям диспетчерских служб такси были следующими: за что таксисты могут платить чиновникам, и в каком документе подпись сотрудника Миндортранса имеет определенную «таксу»? Никто из опрошенных ответа не дал. «Думаю, деньги чиновникам платили за то, чтобы они не облагали штрафами предпринимателей, работающих в сфере такси. Потому что штрафы там немаленькие. Только за отсутствие путевого листа или отметки врача — 30 тысяч рублей», — предположил председатель Удмуртского регионального отделения межрегионального профсоюза «Таксист» Антон Ишкатов.

При подготовке обзора использованы материалы: Ижлайф, Комсомольская правда, День.орг.