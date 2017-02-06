Франция. Россиянин погиб катаясь на лыжах во французских Альпах. Трагедия произошла в районе местечка Вальфрежюс, пишет Взгляд.

Как сообщили местные спасатели, лавина накрыла молодого человека когда тот спускался с горы. Они также уточняют, что лыжник выбрал для отдыха неразрешенный склон.

Несмотря на оперативное прибытие специальной команды, россиянина спасти не удалось. Он погиб, задохнувшись под слоем снега.

Напомним, 29 января этого года в Альпах погиб еще один россиянин. Его тело было найдено в ущелье на массиве Монблан.