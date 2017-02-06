Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь взялись за разработку проект по установке звукоотражающих экранов. Они призваны защитить жителей домов, расположенных вдоль железнодорожных путей.

По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, на этот раз городские власти планируют реализовать проект за счет средств Российских железных дорог. Для этого необходимо попасть в одну одну из инвестиционных программ по установке звукоотражающих экранов, которые реализуются компанией.

«Строительство таких экранов могло бы решить проблему домов на улице Дружбы, которые расположены вблизи железной дороги и вагонного парка, позволило создать более благоприятные условия для учебного процесса в ряде городских образовательных учреждений. Но мы понимаем, что это процесс небыстрый, необходим тщательно проработанный проект и серьезные средства для его реализации», - цитирует пресс-служба слова главы Ижевска Юрия Тюрина.

Напомним, два года назад проект установки шумовых экранов вдоль домов по улице Дружбы в Ижевске уже разрабатывали. Однако реализовать его тогда не удалось.

В домах №23 и 23-а по улице Дружбы квартиры получили переселенцы из аварийного жилья. Однако вскоре после перезда они стали жаловаться на сырость в помещении, плесень и неработающую вентиляцию. В числе озвученных жителями проблем был и шум от проходящих поездов.