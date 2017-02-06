Гондурас. Авария с участием автобуса и грузовика в Гондурасе унесла жизни 16 человек. Крупное ДТП произошло на ключевой трассе страны, соединяющей столицу и южные районы государства, сообщают Вести.

По предварительным данным, многотонную цистерну занесло на дороге и она на полном ходу врезалась в рейсовый автобус. В результате более полутора десятка человек скончались, еще 30 получили тяжелые травмы. На месте работают медики и полицейские.

Предполагаемый виновник аварии, находившийся за рулем грузовика, сбежал с места происшествия.

Авария в Гондурасе: грузовик врезался в автобус с людьми