Ижевск. Удмуртия. Первая встреча организационного комитета по подготовке 100-летнего юбилея легендарного оружейника Михаила Калашникова пройдет в Москве в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник, 6 февраля, на аппаратном совещании органов власти глава Удмуртской Республики Александр Соловьев.

Распоряжение о создании оргкомитета юбилея правительство России подписало 21 января прошлого года. Руководитель республики вошел в него в статусе заместителя председателя.

«Первое заседание пройдет в ближайшее время на территории города Москвы в правительстве Российской Федерации, но пока Дмитрий Олегович (Рогозин – зампред правительства России, Прим. ред.) не нашел время. Все остальные встречи оргкомитета будут проходить на территории города Ижевска», - сказал Соловьев.