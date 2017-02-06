Таборы. Свердловская область. В рамках расследования гибели 7-летней девочки в деревне Пальмино Свердовской области задержаны два владельца собак. Сами животные были умерщвлены. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

По информации ведомства, правоохранители нашли двоих владельцев крупных собак. Именно их животных опознали четверо подростков, которые обнаружили тело погибшей возле детской площадки, расположенной за местным домом культуры.

«Под контролем следователей, указанные граждане самостоятельно умертвили своих животных. С учетом того, что на телах собак имелись явные следы вещества, похожего на кровь, у животных отобраны необходимые образцы для сравнительной экспертизы», - сообщили в управлении.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанных владельцев собак. Проверке подвергнуться и действия должностных лиц, ответственных за соблюдение правил содержания домашних животных, и родственников, отпустивших девочку одну на улицу.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», тело девочки 2009 года рождения со следами зубов и когтей на шее было найдено 5 февраля этого года. В Пальмино она жила со своими мамой и братом.

По факту гибели свердловчанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).