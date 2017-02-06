Пермский край. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин досрочно освободит свою должность. Решение о прекращении полномочий он озвучил журналистам в понедельник, пишет Интерфакс.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», - отметил Басаргин.

По словам губернатора, кандидату на пост главы региона, выдвинутому Владимиром Путиным, понадобиться время для того, чтобы «адаптироваться к условиям Пермского края», а также найти общий язык с местными жителями. Имя предполагаемого преемника он не назвал.

Басаргин также подчеркнул, что на новый срок в качестве главы региона не пойдет. Свое решение об этом он назвал выверенным и продуманным. В то же время губернатор полагает, что его руководящий опыт еще будет востребован действующей властью.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной скорой отставке нескольких российских губернаторов - Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, а также Пермского края и Бурятии.

Наша справка: Басаргин Виктор Федорович, родился 3 августа 1957 года городе Асбест Свердловской области.

Образование: высшее; в 1976 году окончил Асбестовский горный техникум; в 1984 году – Свердловский горный институт имени Вахрушева (ныне Уральский государственный горный университет); в 1991 году – Уральский социально-политический институт.

C 1976 года работал помощником машиниста экскаватора, затем - взрывником, старшим инженером лаборатории, инженером-технологом Уральского асбестового горно-обогатительного комбината.

С 1983 года – на должностях в ВЛКСМ.

В 1992-1994 годах Басаргин работал начальником отдела - заместителем председателя Фонда имущества Свердловской области.

С 1994 года – первый заместитель председателя Свердловского областного комитета по управлению госимуществом.

С 1996 года – председатель Фонда имущества Свердловской области.

В 2000-2001 годах занимал должность начальника управления аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

В 2001-2008 годах – заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

С октября 2008 года - министр регионального развития России.

В марте 2012 года Басаргин был назначен председателем наблюдательного совета Госкорпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта («Олимпстрой») и председателем наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ).

28 апреля 2012 года - временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края.

5 мая 2012 года Законодательным Собранием утверждён на посту губернатора Пермского края.