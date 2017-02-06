Ижевск. Удмуртия. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень посетит Удмуртию 10 февраля. Об этом сообщил в понедельник, 6 февраля, на аппаратном совещании органов власти глава республики Александр Соловьев.

По его словам, власти региона планируют показать федеральному чиновнику крупные строительные объекты, в частности, новую школу в ижевском микрорайоне «Столичный».

«Я прошу показать Михаилу Александровичу все наши объекты то, что мы строим <…> и обозначить те проблемы, которые у нас сегодня на территории Удмуртской Республики есть», - сказал Соловьев.