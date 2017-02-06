Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев обсудил социально-экономическое развитие республики с первым заместителем администрации Президента России Сергеем Кириенко. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил сам Соловьев во время совещания органов власти.

По словам руководителя региона, на встрече обсуждался и размер госдолга Удмуртии.

«Мы говорили о финансовом состоянии нашей республики, сегодня мы подошли к критической сумме долга, который есть перед бюджетом Российской Федерации. Мы в ближайшее время договорились, что будет у нас встреча еще одна в отношении этого госдолга», - сказал Соловьев, не уточнив подробностей договоренностей.

Он также сказал, что в целом Кириенко оценил социально-экономическое развитие региона как «неплохое».

По данным Минфина Удмуртии по состоянию на 1 января 2017 года размер Госдолга республики составлял 48,973 млрд рублей. Расходы на его обслуживание на начало года составили 3,205 млрд рублей.

На 1 января 2017 года структура госдолга была такой: бюджетные кредиты из федерального бюджета – 18 731,9 млн рублей (38,3%); государственные ценные бумаги Удмуртии – 10 150 млн рублей (20,7%); кредиты, полученные в кредитных организациях – 20 091,6 млн рублей (41%).