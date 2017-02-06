Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за последние четыре дня произошло три порыва водопровода. 2, 4 и 5 февраля жители столицы Удмуртии могли наблюдать мини-апокалипсис: «шоколадные реки» хлынувшей воды заполнили некоторые улицы города, частично затопили подвалы зданий, выбили из трудового графика школы, детские сады и оставили без воды несколько жилых многоквартирных домов.

В четверг, 2 февраля, порыв сетей ХВС произошел по улице Сабурова, 17а. Об этом сообщили в интернете пользователи соцсетей. Судя по фотографиям и видео, водой тогда затопило весь двор, недовольными оказались и автовладельцы.

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Тогда на устранение аварии коммунальщикам понадобилось 15 часов. К месту происшествия доставили питьевую воду.

Если в пятницу аварии устроили себе выходной, то в субботу и воскресенье, 4 и 5 февраля, нанесли сразу двойной удар: на улицах 9 Января и Ленина.

В субботу на 9 Января порыв устранили к 21:30, тогда же и дали воду. Сейчас там все в порядке, водоснабжение полностью восстановлено.

В воскресенье без воды остались дома 112 и 114 по Ленина. Работы на участке закончили к 2:00 понедельника, 6 февраля. Вечером к месту аварии подвозили питьевую воду.

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По словам пресс-секретаря «Ижводоканала» Елены Торовой, причины аварии в износе водопроводной сети.

«У нас очень большой процент 70-75%. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы этого не было. Оперативно выезжаем, оперативно стараемся ликвидировать это все. Воду, все, что вытекло, мы тоже расчищаем всегда», - сказала Торова.

Поступали ли в ведомство жалобы от граждан на возмещение ущерба, пока не известно.