Париж. Франция. Антимигрантская риторика становится все более популярной в преддверии выборов во Франции. С обещанием изгнать приезжих выступила лидер ультраправых Марин Ле Пен, пишет РГ.

По данным издания, всю ее программную речь в рамках кампании кандидатов на пост президента Пятой Республики пронизывала идея сохранения французской самоидентичности. «На кону в этих выборах стоит то, сможет ли Франция по-прежнему быть свободной страной, - заявила Ле Пен, выступая перед своими сторонниками. - Разрыв в стране происходит не между левыми и правыми, а между патриотами и глобалистами». По мнению главы Национального фронта, «финансовая глобализация и исламистская глобализация помогают друг другу ... Эти две идеологии хотят поставить Францию на колени».

Собираясь «защитить» свою страну от исламского фундаментализма Ле Пен пошла по пути новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она пообещала изгнать из страны всех иностранцев, осужденных за совершение преступлений или административные правонарушения. Кроме того, по ее мнению, должны быть депортированы все приезжие без документов. Мигрантам она также собирается ограничить определенные права, в том числена бесплатное образование.

Отметим также, что Марин Ле Пен выступает за отмену санкций против России и признание Крыма в ее составе. В программу входит и выход из зоны евро.

По данным опросов, лидер ультраправых имеет все шансы пройти во второй тур. Президентские выборы пройдут в стране весной 2017 года.

Напомним, что ультраправые во Франции впервые заявили о себе как о серьезной политической силе в 2014 году. На выборах в Европейский парламент они набрали 25,4 % голосов избирателей, обойдя «Союз за народное движение» (20,6 %) и почти вдвое опередив правящую «Социалистическую партию» (14,1 %). Это — первые в истории Франции выборы, на которых «ультраправые» заняли первое место.