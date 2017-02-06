Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев поддержал идею бизнесмена и депутата регионального парламента Андрея Осколкова об административной реформе региона. Об этом Соловьев рассказал журналистам в понедельник, 6 февраля.

По его словам, готовый проект административной реформы уже лежит на его столе.

«Мы будем этим вопросом заниматься, и я идею Осколкова Андрея Эдуардовича поддержал. Я считаю, что она нужна. Зачем нам столько бухгалтерии, зачем нам столько депутатов, столько руководства? Пусть идут – работают», - сказал Соловьев.

Он пояснил, что конкретных сроков проведения реформы пока нет. Возможно, что ее обсуждение в республике будет вынесено на референдум.

«Я давно уже говорил своим коллегам по правительству о том, что необходимо сейчас посмотреть город Камбарку и Камбарский район. <…> Я не исключаю следующий этап – это Можга и Можгинский район. И у меня на столе лежит уже готовый документ о сокращении расходов, о слиянии того или иного муниципального поселения, и в целом Камбарки и города Можги», - рассказал глава Удмуртии.

Напомним, что депутат республиканского парламента и бизнесмен Андрей Осколков сообщил в эфире проекта «Кофемолка» о том, что группа парламентариев разработала проект административной реформы региона, которая предусматривает объединение 25 районов Удмуртии в 7, а также сокращение числа городов с 5 до 4.

Кофемолка - выпуск 27: Андрей Осколков в гостях у Энвиля Касимова