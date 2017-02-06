Санкт-Петербург. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова вошла в состав национальной команды на юниорский чемпионат мира. Как сообщает пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России, в сборную попали спортсмены, занявшие первые три места на первенстве страны среди юниоров в Санкт-Петербурге.

Полный состав сборной на ЧМ:

- танцы: Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов, Алла Лобода – Павел Дрозд, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин;

- пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Амина Атаханова – Илья Спиридонов, Алина Устимкина – Никита Володин;

- девушки: Алина Загитова, Станислава Константинова, Полина Цурская;

- юноши: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Александр Самарин.

Состязания пройдут с 15 по 19 марта в тайваньском Тайпее.

Напомним, ранее Алина Загитова стала победительницей на первенстве России среди юниоров. Спортсменка набрала 216,82 балла за короткую и произвольную программы.

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