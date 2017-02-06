Москва. Решение по поводу отставки губернатора Пермского края Виктора Басаргина еще не принято в Кремле. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, пишет Взгляд.

По словам Пескова, официальное уведомление о снятии полномочий появится в СМИ, когда отставку главы региона примет Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», в понедельник Виктор Басаргин заявил журналистам, что досрочно сложит с себя полномочия. На новый срок, стартующий в сентябре, он претендовать не намеревался.