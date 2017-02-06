Ижевск. Удмуртия. 200 кг некачественной и опасной рыбы изъяли в торговых точках Первомайского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

В ходе рейда было выявлено, что в продаже находилась речная замороженная рыба без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, не имеющей маркировку, информацию о дате выработки, сроках годности и условиях хранения, а также производителе продукции, без ветеринарных сопроводительных документов.

Владельцам рыбы выданы требования об утилизации и уничтожении указанной некачественной и опасной продукции. За нарушение ветеринарного законодательства России в отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статье 10.8 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главное управление ветеринарии республики обращает внимание граждан на то, что покупать продукты животноводства, в том числе речной рыбы, на улице опасно для здоровья – такая продукция реализуется в антисанитарных условиях и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводится с целью исключения болезней, в том числе паразитарных болезней животных (рыбы), и подтверждения пригодности использования в пищу людям.