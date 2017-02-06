Австралия. Обвинения в педофилии выдвинуты 7 процентам католического духовенства Австралии. Такие данные по итогам своего расследования объявила специальная королевская комиссия, пишет Интерфакс.

Анализу подверглись случаи сексуального домогательства, произошедшие за несколько десятилетий – с 1980 по 2015 год. Объектом изучения стал не только католический клир, но и представители других конфессий.

Согласно объявленным статистическим данным, жертвами педофилов стали порядка 4,5 тыс. человек. Средний возраст пострадавших - около 10,5 лет для девочек и 11,5 лет для мальчиков.

Окончательные выводы комиссия намерена опубликовать к концу этого года после дачи показаний руководством австралийской католической церкви.