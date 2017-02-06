Южная Корея. Южнокорейское правительство решило усилить контроль за производством смартфонов после скандала с воспламеняющимися Galaxy Note 7. Об этом в понедельник сообщило министерство промышленности и энергетики страны, пишет Ibtimes.

В ведомстве отметили, что проведенная ими проверка подтвердила выводы Samsung о том, что причиной возгораний были проблемы с литиево-ионным аккумулятором. В связи с этим, министерство просит производителей уделять безопасности такое же пристальное внимание, как и новым технологиям в создании гаджетов.

После инцидента с Galaxy Note правительство Южной Кореи намерено усилить контроль за мерами безопасности при производстве телефонов, включая рентгеновскую съемку и ввод более строгих стандартов проектирования.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», самый громкий инцидент со смартфонами Самсунг произошел в октябре 2016 года. Гаджет вспыхнул в руке у одного из пассажиров японского аэропорта. После этого компания-производитель в срочном порядке приостановила продажи новых телефонов и отозвала уже реализованные. Проведенное расследование показало, что причиной воспламенения стали аккумуляторы, которые Samsung закупает у третьих фирм.