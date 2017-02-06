Ижевск. Удмуртия. Команда КВН «Факультет управления качеством» из Ижевска прошла в состав телевизионной премьер-лиги на «Первом канале». Корреспондент информационного агентства «Сусанин» встретился с представителями команды, которые рассказали о творческом пути «ФУК» и планах на будущее.
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Февраль 2017
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прообщество
А тем временем:
«Круто ты попал»: о том, как команда КВН из Ижевска оказалась в премьер-лиге
Представители «Факультета управления качеством» рассказали корреспонденту информагентства «Сусанин» о своем творческом пути и планах на будущее.
Фото:vk.com/fukizh
12:54 06.02.2017
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