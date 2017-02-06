Ижевск. Удмуртия. Команда КВН «Факультет управления качеством» из Ижевска прошла в состав телевизионной премьер-лиги на «Первом канале». Корреспондент информационного агентства «Сусанин» встретился с представителями команды, которые рассказали о творческом пути «ФУК» и планах на будущее.

Только ты - шутка моей мечты