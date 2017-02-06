Москва. Роспотребнадзор поддержал возможный запрет на проведение акций по продаже алкоголя. Такое мнение высказала глава ведомства Анна Попова, пишут Известия.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — заявила Попова.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовлен законопроект, запрещающий скидки на горячительные напитки. По мнению автора инициативы депутата Владимира Сысоева, акции дополнительно стимулируют россиян приобретать алкоголь.

Напомним, что по статистике Роспотребнадзора среднестатистический житель страны выпил в 2016 году 10 литров алкоголя. С 2009 года этот показатель снизился в 1,5 раза. Однако он все еще превышает отметку в 8 литров, после которой по данным ВОЗ, проявляется негативное влияние спиртного на здоровье населения.