Москва. Неблагоприятное развитие паводковой ситуации прогнозируют этой весной в Удмуртии. Об этом заявил директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин, сообщает «Интерфакс».

Кроме Удмуртии, в список с неблагоприятным прогнозом попали еще 19 регионов страны: Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области, Республики Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Саратовская, Курганская, Свердловская и Тюменская области.

Всего в зоне подтопления могут оказаться более 6 тыс. населенных пунктов России.

«По предварительному прогнозу при наихудшем сценарии развития паводковой обстановки в зоне возможного подтопления могут оказаться более 6 тысяч населенных пунктов», - сказал Лутошкин.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Удмуртии сообщило, что в феврале на 4 крупных водохранилищах республики начнут спускать воду.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, ситуация с паводком в регионе аналогична 1979 году, который считается пиковым по притоку воды в Ижевский пруд.

«До 30-40 см (сейчас составляет глубина промерзания почвы – прим. ред.). Очень много снега, более 150 см. Снег может при резком таянии наполнить все овраги и маленькие реки. Пока приближается к 1979 году, но промерзание почвы у нас меньше, чем в 1979 году. А по снегу и морозам, которые были, с 1979-м все совпадает», – сказал Фомин.

По его словам, к паводку уже начали готовиться все подразделения ведомства, а 21 февраля пройдет всероссийская тренировка по весеннему паводку.