Балезино. Удмуртия. Женщину, не позаботившуюся о световозвращателях на одежде, сбили на трассе в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, авария произошла на 38 км автодороги Балезино – Сергино.

В субботу, 4 февраля, около 21:35 30-летняя автолюбительница за рулем «ВАЗа» сбила 64-летнюю женщину. Пешеход в темной одежде шла по проезжей части в попутном направлении. Пожилая женщина получили травмы, и была доставлена в больницу.

«Необходимо иметь на одежде, либо находящихся при Вас предметах световозвращающие элементы или обозначать себя светом фонарика», - напомнили в Госавтоинспекции.