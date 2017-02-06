Москва. По итогам 2016 года государственный долг России составил 13,2% от ВВП страны, достигнув 11,1 трлн рублей. Об этом со ссылкой на статистическую справку Минфина пишет Лента.

За последние три года обязательства государства в денежном выражении выросли на 3,6 трлн рублей и 2,6 процентных пункта. Вместе с тем, ВВП в 2016 году упал на 0,2 процента и составил почти 86 трлн рублей.

Минфин ожидает, что к концу 2017 года госдолг достигнет 14,7% от ВВП, а к концу 2019-го — 15,7%.

В ведомстве подчеркнули, что структура долга выгодно отличает Россию от многих других государств. Это связано с тем, что страна привлекает средства через ценные бумаги, а не кредиты, общая доля которых составляет около 75 процентов. Причем основная часть обязательств (71%) выражена в рублях.

3 февраля Sberbank CIB выпустил обзор, в котором говорилось, что Россия в состоянии увеличить совокупный объем долга еще на 50% без угрозы для финансовой стабильности. По мнению экспертов, это помогло бы обеспечить экономический рост без проведения структурных реформ.

Ранее Минфин заявлял, что без проведения структурных реформ и при низкой цене на нефть Россию ждет 15 лет экономического застоя. Чтобы сократить трату резервных фондов и падение ВВП при невысокой стоимости черного золота ведомство предложило обесценить рубль. Расчетный показатель министерства составил 69,42 рубля при 40 долларах за баррель.