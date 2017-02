США. Компания Disney выложила в интернет трейлер новой серии фильма «Пираты Карибского моря». Ролик «Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales: Extended Look) за первые сутки на Youtube набрал почти 700 тысяч просмотров.

В пятой картине серии про пиратов, капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится старый противник, капитан Салазар, решивший уничтожить всех моряков на свете. Спасти героя Джонни Деппа может только мощный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю власть над морями.

Помимо Деппа в фильме сыграли Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум. Режиссерами выступили Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.

Премьера пятых «Пиратов…» назначена на май 2017 года.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales: Extended Look