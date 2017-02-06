Ижевск. Удмуртия. Бывший председатель федерации легкой атлетики Удмуртии, экс-сотрудник республиканского Минспорта Валерий Сунцов считает, что необходимо уволить зампредседателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко. Сунцов уверен, что таким образом Россия продемонстрирует всему миру готовность решить проблему с употреблением допинга.

Свое предположение бронзовый призер чемпионата Европы в Штутгарте высказал в письме экс-президенту Всероссийской федерации легкой атлетики Валентину Балахничеву, которое опубликовала интернет-газета Российский стадион.

«Такой шаг обозначит, что Россия встала на путь исправления, что человек, который руководил спортом, когда все началось, отстранен. Это было бы знаком для всего мира», - отметил Сунцов в телефонном разговоре с корреспондентом информагентства «Сусанин».

Легкоатлет уверен, что во всем цивилизованном мире мужчина, понимающий, что он лично причастен к провалу того дела, которым руководил, «встает и уходит». Однако Виталий Мутко этого не сделал. Более того, в октябре 2016 года поднялся с поста министра спорта до должности заместителя председателя правительства страны.

«Скорее всего, он вызывает конкретное раздражение у тех, кто принимает решение на мировом уровне. Человек завалил спорт», - уверен Сунцов.

Бывший спортсмен считает, что власти страны могут и должны покончить с разразившемся вокруг российских спортсменов скандалом. Но для этого необходимы решительные меры.

Между тем, министр по физической культуре, спорту и туризму Удмуртии Игорь Краснов пояснил корреспонденту ИА «Сусанин», что не видел статьи с письмом Сунцова и не может его комментировать.

Напомним, что скандал, который разразился после расследования независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена коснулся и спортсмена из Удмуртской Республики.

Ранее Международная федерация лыжных гонок (FIS) временно отстранила от стартов гонщика из Удмуртии Максима Вылегжанина, выступающего за сборную России.

Сам Вылегжанин обвинения отверг, заявив, что он за чистый спорт. Однако, если обвинения не снимут, то лыжник может лишиться серебряной медали Олимпиады в Сочи.

Позднее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, что Вылегжанина, как и других представителей сборной, могут оправдать.

Отметим, что помимо лыжников от второй части доклада Макларена «пострадали» и российские биатлонисты.

Международный союз в середине декабря 2016 года получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского стреляющего лыжника, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.