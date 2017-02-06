Воркута. Коми. В Воркуте нашли двоих школьников, которых подозревают в убийстве своего сверстника. Об этом в понедельник сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

По данным ведомства, 12-летний житель поселка Елецкий пропал 3 февраля. После уроков мальчик ушел из школы, но домой так и не вернулся. В Воркуте начали поиски с участием МЧС, полиции и местных жителей.

Тело мальчика в итоге нашли закопанным в снег. Следствие полагает, что убийцами стали два сверстника погибшего. По дороге домой подростки подрались и один из них несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных ран мальчик умер.

«Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних-правонарушителей», - отметили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).