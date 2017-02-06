Москва. Расходы на проведение предстоящего чемпионата мира по футболу в России в 2018 году выросли еще на 19,2 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на сайте раскрытия правовой информации в понедельник, 6 февраля, пишет РНС.

С учетом этого дополнения общий бюджет ЧМ-2018 составил 638,84 млрд рублей. Из них 350,45 млрд рублей должна выделить федеральная казна, 92,2 млрд – регионы, остальное - вклад частных инвесторов.

В документе также указывается, что эксплуатация стадионов в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге, а также обеспечение их оборудованием по нормам ФИФА будет вестись за счет федерального бюджета.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Кубок конфедераций состоится летом 2017 года — с 17 июня по 2 июля.