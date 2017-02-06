Пермский край. После отставки действующего губернатора Виктора Басаргина Пермский край возглавит глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. Такое предложение ему сделал Президент России Владимир Путин, пишет Интерфакс.

На встрече в Ново-Огарево глава государства поинтересовался готов ли Решетников вернуться на свою «малую родину». «Это будет большая честь для меня и большое доверие», - ответил глава департамента.

Путин объяснил свой выбор тем, что молодой руководитель хорошо знает ситуацию в Перми. Он выразил надежду, что Решетников сможет эффективно решить проблемы края, опираясь на опыт своих предшественников.

Путин напомнил также, что работал с Решетниковым в правительстве: когда он занимал пост премьер-министра, тот был директором департамента правительства.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», в понедельник пермский губернатор Виктор Басаргин заявил о досрочном сложениисвоих полномочий. Он заявил, что на новый срок не претендует и стремиться дать своему преемнику возможность поближе узнать о ситуации в регионе.

Наша справка: Решетников Максим Геннадьевич, родился 11 июля 1979 года в Перми.

Образование: высшее; в 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик», через 2 года получил специальность «лингвист-переводчик». Кандидат экономических наук.

Карьера: с 1998 по 2002 годы работал в коммерческих структурах;

- 2000–2005 годы — начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника Главного управления экономики администрации Пермской области;

- 2005–2007 годы первый заместитель председателя департамента планирования Пермской области, первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края;

- 2007–2009 годы — заместитель директора Департамента межбюджетных отношений, директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации министерства регионального развития Российской Федерации;

- с 2009 года — руководитель администрации губернатора Пермского края;

- 2009–2010 годы — директор департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства Российской Федерации аппарата правительства Российской Федерации;

- с 2010 года — первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

- 23 апреля 2012 года указом мэра Москвы назначен на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы

Награжден почетной грамотой правительства Российской Федерации и благодарностью Президента Российской Федерации.