Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска бесхозяйственные сети водоснабжения и канализации поставят на учет. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, такое решение принял суд после искового заявления прокурора к администрации города.

«Суд обязал администрацию города принять меры по постановке на учет бесхозяйного имущества, путем предоставления заявления в Единый государственный реестр прав записей о принятии на учет объектов недвижимого имущества- сетей водоснабжения, канализации находящихся на территории Устиновского района Ижевска в срок до 31 декабря 2017 года», - говорится в сообщении.