Германия. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель будет участвовать в выборах в бундестаг осенью этого года. Ее кандидатура была выдвинута в качестве единой от двух партий -Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Такое решение представители двух политических сил приняли 6 февраля в баварской столице Мюнхене, пишет Лента.

Напомним, что Ангела Меркель возглавляет немецкое правительство уже три срока подряд, начиная с 2005 года. На выборах 24 сентября этого года ей предстоит соперничать с социалистом Мартином Шульцом, ранее председательствовавшем в Европарламенте. Прежде весьма крепкие позиции канцлера были ослаблены из-за миграционного кризиса в Германии и финансовой нестабильности всего европейского сообщества. Опрос, проведенный в конце 2016 года, показал, что Меркель доверяет только половина немцев. Вместе с этим, она занимает третье место среди самых влиятельных политиков мира, уступив лишь Владимиру Путину и Дональду Трампу.