Ижевск. Удмуртия. Маньяк, который убивал пенсионерок в Поволжье, может быть жителем Удмуртии. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) России Иван Стрельцов.

«У нас есть веские основания полагать, что он житель Удмуртии», - сказал Иван Стрельцов.

Также он сообщил, что подняли размер награды за информацию маньяке до 3 млн рублей.

«Приглядитесь к тем, кто живет рядом с вами. <...> Преступник узнаваем», - отметил Стрельцов.

Он призвал каждого предупредить своих престарелых родственников, напомнить им о необходимости проявлять особую бдительность при общении с незнакомцами.

«Мы не исключаем, что у него есть некие списки престарелых женщин», - добавил замруководителя главного управления криминалистики СК.

В Удмуртии ищут опасного преступника - убийцу пенсионерок

Ранее за информацию, которая поможет установить личность убийцы было назначено вознаграждение в 1 млн рублей.

Напомним, что преступник уже несколько лет орудует на территории Приволжского федерального округа. Жертвами были проживающие «хрущевках» женщины возрастом от 75 до 90 лет. Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например, поясом от халата. При этом следователи считают, что главным для маньяка было не хищение имущества после убийства.