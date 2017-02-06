Ижевск. Удмуртия. Количество преступлений, совершенных в Удмуртии в январе, снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом рассказал в понедельник, 6 февраля, на аппаратном совещании органов власти министр внутренних дел республики Александр Первухин.

«Рано делать выводы по одному месяцу, преждевременно, но мы отмечаем серьезное снижение преступности по сравнению с прошлым годом по январю более, чем на 17%», - сказал Первухин.

По его словам, в январе 2017 года на территории республики произошли 1400 преступлений. Из них 8 убийств, 15 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и более 400 краж.