Москва. Депутаты Московской гордумы разрабатывают проект закона против свободной продажи вейпов, который хотят распространить на всю Россию. Об сообщил спикер парламента столицы Алексей Шапошников, пишет РГ.

Документ предусматривает, что электронные кальяны, сигареты и прочие имитаторы курения нельзя будет продавать несовершеннолетним. Депутаты объяснили это тем, что используемые в «вейпах» испарительные смеси содержат вещества, которые при нагревании становятся токсичными. «Также зачастую испарительные смеси содержат в различных дозировках никотин, который является, безусловно, вредным веществом», - отметил Шапошников.

Помимо продажи ограничения предложены и в части рекламы парогенераторов. Ее предлагается запретить в общественных местах, и в том числе в транспорте.

В ближайшее время новые антитабачные меры рассмотрят на совместном заседании нескольких комиссий городского парламента, а потом проект закона направят уже в Государственную думу России.

Напомним, что первые магазины для вейперов появились в Москве в 2014 году. К 2016 году «паро-курение» стало уже настоящей субкультурой. Несмотря на предостережения врачей, оно распространен и среди подростков.