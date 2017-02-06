Киясово. Удмуртия. Работника «Подгорновский ЖКС» в Киясовском районе Удмуртии, ответственного за обеспечение безопасных условий и охраны труда на предприятии, уволили после случая с упавшей в яму девочкой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, на участке не были установлены необходимые знаки и ограждения.

«По результатам проверки прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Подгорновский ЖКС» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», - говорится в сообщении.

Девочке был причинен средний вред тяжести здоровью.

Напомним, что ребенок 2006 года рождения упала в яму во время земляных работ 26 августа 2016 года.