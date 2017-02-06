Москва. Россияне, оформившие «дальневосточный гектар», смогут получать льготные кредиты. Об этом в понедельник на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, программа, которую будет реализовывать «дочка» ВТБ «Почта банк», направлена на скорейшую адаптацию обладателей земельных угодий.

«Это небольшие кредиты размером от 300 до 500 тысяч рублей, которые будут выдаваться по льготной ставке, примерно 8–10%, не выше. [Кредиты] будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники. Считаем, что это будет серьёзным подспорьем для развития этой программы», - сообщил Костин.

Напомним, что с 1 февраля этого года получить один гектар земли на Дальнем Востоке может каждый гражданин России. Первые 5 лет участок будет находиться в безвозмездном пользовании. Далее его можно оформить в собственность или аренду. Запущенные территории государство намерено изымать.