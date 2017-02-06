Ижевск. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» на домашнем паркете дважды уступил победителю кубка УЕФА 2016 года «Газпром-Югре». Матчи закончились со счетом 3:2 и 4:3 в пользу гостевого коллектива.

В первой игре «Югра» добилась положительного для себя результата благодаря мячам Котлярова, Эдера Лимы и Чишкалу. На три мяча гостей глазовчане ответили двумя результативными атаками, которые точными ударами завершили Букин и Разуванов.

«Я считаю, что на сегодняшний день мы сыграли качественную игру. И показали со стороны нашей команды достаточно неплохой футбол. Команда «Газпром» приехала в Ижевск в своем боевом составе. Все игроки на месте, один Кайо отсутствовал», - заявил после игры наставник «Прогресса» Игорь Путилов.

Второй поединок между командами также выдался богатым на голы. Марсенио вывел югорчан вперед, однако еще до перерыва Будин и Качер сделали лидером клуб из Удмуртии, забив два гола. В начале второго игрового отрезка Катана и Чишкалу поразили ворота «Прогресса», а затем глазовчанин Гуляйкин преподнес подарок обладателю кубка УЕФА отправив мяч в сетку собственных ворот. За оставшееся время команда из Удмуртии смогла отыграть лишь один гол. В итоге, 4:3 победа «Газпром-Югры».

«Спасибо нашим болельщикам, что они нас поддерживают. Спасибо большое. Мы играем для болельщиков, играем за клуб. Я думаю, что всем хочется, чтобы мы выиграли у такой высококвалифицированной команды. Это должно произойти, если мы будем продолжать дальше трудиться», - заявил после второго матча Путилов.

На данный момент «Прогресс» находится на 8 месте в Суперлиге, имея в своем активе 22 очка после 19 игр.