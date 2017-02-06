Киев. Украина. Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко скончался на своем рабочем месте. Как сообщило ведомство на своем официальном сайте, «сердце его перестало биться», в понедельник, 6 февраля.

В некрологе инспекции говорится, что руководитель «имел мужество брать на себя ответственность за принятие важных решений, отстаивал интересы страны на международном уровне, пользовался авторитетом в МАГАТЭ и других международных организациях по вопросам ядерной и радиационной безопасности».

Сергей Божко был уроженцем Киева и после окончания института всю жизнь проработал в ядерной отрасли. В том числе он принимал участие в проектировании АЭС «Пакш» (Венгрия), Хмельницкой, Ровенской АЭС (Украина), Балаковской АЭС (РФ), АЭС «Белене» (Болгария).