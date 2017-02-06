Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии откроют первые информационно-библиотечные центры (модельные школьные библиотеки). В феврале 2017 года они появятся в школе №74 в Ижевске и Сигаевской школе Сарапульского района, сообщает пресс-служба Регионального центра информатизации и оценки качества образования республики.

Информационно-библиотечные центры представляют собой:

- удобное пространство с современным дизайном. В библиотеке читатели могут работать в различных зонах: читальной, игровой, проектной и других;

- техническое оснащение, позволяющее проводить в библиотеке разноформатные образовательные события;

- информационные технологии, которые упрощают и ускоряют библиотечное обслуживание детей;

- новые цифровые фонды: электронная библиотека художественной литературы, электронные учебники;

- стажировочную площадка для библиотекарей школ региона.

Открытие состоится 8 и 13 февраля 2017 года.

О том, чем отличается такой центр от обычной библиотеки, рассказала замдиректора по сопровождению комплексных проектов по информатизации «Регионального центра информатизации и оценки качества образования Удмуртии» Татьяна Завалина.

«Обычная школьная библиотека, возможности – это одно помещение со всем книгофондом в одном, в зависимости от объема школы, маленьком помещении. Информационно-библиотечный центр должен иметь возможность организации семи различных зон, то есть это не просто одно помещение – это и дополнительные помещения для организации проектной деятельности, для возможности использовать ее как читальный зал с доступом к электронной литературе. Это обязательно какая-то эркерная зона, где дети могут получить свободный доступ через точки wi-fi к электронным ресурсам, возможность вести электронный каталог. Это технически лучше оснащенное помещение, плюс - это еще не просто библиотекарь, но и работа с преподавателями», - сказала Завалина.