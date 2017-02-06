Москва. Введение новой модели рынка тепла в России может существенно повысить тарифы на этот ресурс. Соответствующие расчеты сделали специалисты Высшей школы экономики, подготовившие материалы к парламентским слушаниям «О реформе теплоснабжения», сообщает РНС.

По данным ВШЭ, запуск системы «альтернативной котельной», в первую очередь скажется на крупных поселениях. «По результатам расчетов, в 12 городах-миллиониках (где преобладает комбинированная выработка) цена, рассчитанная по проекту документа, превысила сегодняшний действующий тариф для ЕТО, обслуживающей большую часть населения города», — говорится в материалах.

Прогноз школы экономики таков:

рост тарифов на тепло в Казани может достичь 54% — до 2087 рублей,

в Новосибирске 42% - до 1679 рублей,

в Екатеринбурге 10% — до 1647 рублей,

в Челябинске 47% — до 1650 рублей,

в Омске 39%, до 1697 рублей,

в Перми 11%, до 1708 рублей,

в Уфе тарифы вырастут на 33%,

в Самаре — на 42%,

в Волгограде — на 23%,

в Ростове-на-Дону — на 30%,

в Воронеже — на 56%

максимум - в Красноярске на 153% — до 3247 рублей.

Данные приведены для группы «население».

Новая модель рынка тепла предлагает введение единой теплоснабжающей организации (ЕТО) — «альтернативной котельной». Она станет единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности, а цена будет свободной. Каждый покупатель сможет решать покупать ли тепло у ТЭЦ или строить собственную котельную.

Правительство рассчитывает, что система будет запущена во всех регионах не позднее 2020 года.