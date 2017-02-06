Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают возможного очевидца гибели школьницы на улице Труда школьницы ищут, которая заходила в подъезд дома за несколько часов до трагедии. Об этом написали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Ижевске Где Гай Стоят».

Следователи разыскивают девочку, которая может быть причастна к гибели школьницы

Неизвестная девушка попала на запись камер видеонаблюдения. Эту информацию корреспонденту информационного агентства «Сусанин» подтвердили в 1 отделе по расследованию особо опасных дел следственного управления следственного комитета России по Удмуртской Республике.

«Это девушка, заходившая в подъезд за некоторое время до того, как все произошло», - сказал руководитель отдела Андрей Чирков.

Также он подчеркнул, что никаких данных о ее причастности к происшествию у них нет. Сейчас прорабатываются все возможные версии случившегося.

Напомним, что 30 ноября 2016 года семиклассницу, которая была без сознания, нашли около дома №2 по улице Труда в Ижевске. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Через несколько дней подросток скончалась в больнице.

На пресс-конференции 18 января руководитель Следственного управления СКР по Удмуртии Владимир Никешкин рассказал журналистам, что погибшая девочка могла стать жертвой травли.

Позже экспертиза установила, что причиной смерти подростка стало падение с большой высоты.