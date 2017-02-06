Ижевск. Удмуртия. Директора ООО «Компания АльфаМедикалГрупп» поместили под домашний арест за подкуп участников торгов Минздрава Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального Следственное управление СК России аукцион на закупку автомобилей скорой помощи ведомство разместило в апреле 2016.

«Обвиняемый узнал, что одним из участников аукциона является ООО «Новак», и потребовал у его директора деньги в сумме 2,5 млн. рублей», - говорится в сообщении.

При отказе выплатить требуемую сумму, обвиняемый угрожал чинить препятствия во всех аукционах, где он будет участвовать, направляя жалобы в управление ФАС по Удмуртии.

«В подтверждение своих слов он направил жалобу в УФАС, вследствие чего аукцион на закупку автомобилей скорой медицинской помощи был приостановлен», - уточняется в сообщении.

Злоумышленника при получении от директора компании 1,5 млн рублей за отзыв жалобы задержали 17 августа. В отношение него возбудили уголовное дело по части 8 статьи 204 УК России («Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»). Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.