Великобритания. Легендарная британская рок-группа Black Sabbath заявила о прекращении концертной деятельности. Свое последнее выступление на публике команда Оззи Осборна организовала в родном Бирмингеме, пишут Известия.

Этому предшествовало прощальное мировое турне, завершившееся 4 февраля. На завершающем карьеру выходе команда исполнила 15 своих песен, после чего Осборн поблагодарил поклонников за преданность.

«Одним из главных предметов гордости для меня является то, что Black Sabbath не была группой, созданной кем-то из больших магнатов (продюсеров). Это были четыре парня, которые сказали: «Пусть у нас будет мечта», — отметил легендарный вокалист.

Black Sabbath была основана в 1968 году, в нее вошли гитарист и автор основных музыкальных композиций Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов песен Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд. С 2006 года группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. Кроме того, коллектив был удостоен двух премий «Грэмми».

The Final Song & Final Bow