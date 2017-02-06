Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о правилах поведения, которые могут стать залогом сохранения жизни и здоровья. Как подчеркнул заместитель руководителя Следственного управления СКР по Удмуртской Республике Алексей Попов, особенно важно донести эту информацию до престарелых родственников.

«Будьте внимательны к тем, кого вы пускаете в свои жилища. Если приходят неизвестные и представляются сотрудниками правоохранительных органов, обслуживающих организаций – не поленитесь позвонить и выяснить в указанной организации, работает ли там такой сотрудник. В случае обнаружения подозрительных лиц не нужно стесняться звонить в органы внутренних дел. Реакция будет незамедлительная», - заверил Попов.

Дело в том, что в Удмуртии продолжается розыск так называемого поволжского маньяка, который в 2011-2012 годах задушил больше 20 пенсионерок в разных регионах Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов. В Ижевске жертвами злоумышленника стали 3 женщины. Следователи предполагают, что подозреваемый – житель Удмуртии и может вернуться на «промысел» в столицу региона.

«Во всех случаях жертвы – это женщины престарелого возраста от 75 до 90 лет. Все проживали в похожих панельных пятиэтажных домах – так называемых «хрущёвках» – как правило, не выше третьего этажа», - отметил заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Иван Стрельцов.

Несмотря на то, что мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения, задержать его не удалось.

Следователи разыскивают поволжского маньяка в Удмуртии

«Изображение преступника на видеозаписи наглядное, этот человек узнаваем. Мы обращаемся к жителям Удмуртии за помощью в установлении личности этого человека. За информацию, которая будет способствовать установлению личности преступника, гарантировано вознаграждение в размере трех миллионов рублей. При необходимости мы гарантируем анонимность», - добавил Стрельцов.

Приметы подозреваемого: мужчина неславянской внешности, возможно, татарин, возрастом от 20 до 35 лет среднего телосложения. Предпочитает спортивный стиль одежды.

Информацию можно сообщить по телефонам: 02, 500-168, 89199168375 или в межведомственный штаб по расследованию 89128569435.

Следователи не исключают, что мужчина может находиться и в местах лишения свободы и на принудительном лечении. Кроме того, рассматривается версия о его гибели.